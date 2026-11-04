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EGI publica en sus redes una imagen con Otegi y Aizpurua vestidos de guardias civiles

La publicación surge a raíz de la polémica desatada por los cursos de formación y prácticas de tiro realizados por agentes de la policía local de Andoain y Tolosa, (municipios gobernados por EH Bildu), en el cuartel de Intxaurrondo. Los alcaldes de ambas localidades ya han aclarado que no apoyan dicha decisión y que parte de la información es falsa.
EGI publica en sus redes una imagen con Otegi y Aizpurua vestidos de guardias civiles

EITB

Última actualización

EGI, la organización juvenil vinculada al PNV, ha publicado en sus redes sociales una imagen en el que aparecen el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y la portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, vestidos con el uniforme y el tricornio característicos de la Guardia. 

La publicación incluye también un vídeo acompañado de un texto en euskera que señala: "Por fin hemos conocido el modelo policial de EH Bildu: la Guardia Civil española. Del modelo nórdico de nuevo a Intxaurrondo".

La publicación surge a raíz de la polémica suscitada por los cursos de formación y prácticas de tiro que los agentes de la policía local de Andoain y Tolosa (ambos gobernados por EH Bildu) realizaron en el cuartel donostiarra de Intxaurrondo. 

Mientras que el PNV critico duramente estos hechos y pidió la dimisión de los alcaldes de ambas localidades, los regidores aclararon que dichas sesiones formativas correspondieron a decisiones técnicas adoptadas de forma interna por las jefaturas policiales, sin el conocimiento ni la autorización política de los ayuntamientos. 

Zupiria cree que los responsables de policías locales que se forman en Intxaurrondo "tendrán que dar una explicación"
Ertzaintza Tolosa Andoain Política

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