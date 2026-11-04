EGI publica en sus redes una imagen con Otegi y Aizpurua vestidos de guardias civiles

EGI, la organización juvenil vinculada al PNV, ha publicado en sus redes sociales una imagen en el que aparecen el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y la portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, vestidos con el uniforme y el tricornio característicos de la Guardia.

La publicación incluye también un vídeo acompañado de un texto en euskera que señala: "Por fin hemos conocido el modelo policial de EH Bildu: la Guardia Civil española. Del modelo nórdico de nuevo a Intxaurrondo".