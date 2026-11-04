Este miércoles se ha celebrado en el Tribunal Administrativo de Pau el litigio contra ocho municipios de Ipar Euskal Herria por reconocer el euskera como lengua propia. El prefecto de Pirineos Atlánticos presentó un recurso contra las resoluciones aprobadas por esos ayuntamientos, al considerar que vulneran el artículo 2 de la Constitución francesa.

Los alcaldes de Aiherra, Baigorri, Bidarrai, Hiriburu, Irulegi, Izpura, Senpere y Uztaritze han comparecido ante el tribunal, porque los gobiernos municipales de estas localidades, al igual que habían hecho anteriormente otros ayuntamientos, aprobaron resoluciones en reconocimiento del euskera.

Antes de entrar en el juzgado, los alcaldes han argumentado que su intención no ha sido entrar en conflicto con el Estado francés ni con la lengua francesa. Por el contrario, han explicado que estas resoluciones buscan proteger el euskera, fomentar su uso y garantizar su transmisión a las generaciones futuras.

Ningún representante de la Prefectura ha acudido a la sesión de hoy. El juez dará a conocer su resolución en los próximos días.

En agosto, el Tribunal de Pau rechazó provisionalmente los reconocimientos del euskera aprobados por los ayuntamientos de Baiona y Sara, que presentaron sendos recursos contra la decisión. El 12 de noviembre se resolverán ambos recursos.