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Pradalesek gizarte osoaren aktibazioa eskatu du euskara biziberritzeko
Imanol Pradales lehendakariak 'Jauzia gara' ekimenaren ekitaldian hartu du parte Barakaldoko BECen. Ekimen honen helburua euskara biziberritzea da eta horretarako bi helburu nagusi jarri dituzte: migratzaileak euskarara hurbiltzea eta gazteen maila hobetzea.
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