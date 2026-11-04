EUSKARA ETA MIGRAZIOA
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Pradalesek gizarte osoaren aktibazioa eskatu du euskara biziberritzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak 'Jauzia gara' ekimenaren ekitaldian hartu du parte Barakaldoko BECen. Ekimen honen helburua euskara biziberritzea da eta horretarako bi helburu nagusi jarri dituzte: migratzaileak euskarara hurbiltzea eta gazteen maila hobetzea. 

Imanol Pradales Euskara Migrazioa Politika

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