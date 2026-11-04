POLEMIKA

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EGIk Otegi eta Aizpurua guardia zibilez jantzita ageri diren irudi bat argitaratu du bere sareetan

Argitalpena Andoaingo eta Tolosako udaltzainek (biak EH Bilduk gobernatutako udalerriak) Intxaurrondoko kuartelean egindako prestakuntza ikastaroen harira sortu da. Bi herrietako alkateek argitu dute ez dutela erabakia babesten eta informazioaren zati bat faltsua dela.

EGIk Otegi eta Aizpurua guardia zibilez jantzita dituen irudi bat argitaratu du bere sareetan.

EITB

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EGIk, EAJrekin lotura duen gazte erakundeak, bere sare sozialetan argitaratu du Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaile nagusia eta Mertxe Aizpurua Kongresuko bozeramailea Guardia Zibilaren uniformearekin eta trikornioarekin jantzita ageri diren irudi bat. 

Argitalpenak bideo bat ere badu, eta honako hau dio: "Azkenean ezagutu dugu EH Bilduren polizia eredua: Espainiako Guardia Zibila. Eredu Nordikotik (berriro ere) Intxaurrondora". 

Argitalpen hori sortu dute Andoaingo eta Tolosako udaltzainek (biak EH Bilduren agindupean) Donostiako Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuartelean egin zituzten prestakuntza-ikastaroen eta tiro-praktiken harira. 

EAJk gogor kritikatu ditu gertakariok eta Gipuzkoako bi udalerri horietako alkateei dimiti dezatela eskatu die. Bien bitartean, bi alkateek argitu dute prestakuntza-saio horiek polizia-buruzagitzek barrutik hartutako erabaki teknikoei zegozkiela.

Zupiriaren ustez, Intxaurrondon sortzen diren udaltzaingoen arduradunek "azalpen bat eman beharko dute"
Ertzaintza Tolosa Andoain Politika

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