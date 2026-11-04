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Kanpainaurreko ekitaldiak: asteazkena, azaroak 4
Inboluzioa, autogobernua, segurtasun falta eta etxebizitzaren krisia izan dira asteazken goizeko ekitaldietako gai nagusiak. PSE-EEk, EAJk eta PPk Bizkaian egin dituzte ekitaldiak, eta Fronte Zabalaren ordezkariak ETB2ko En Jake saioan hitz egin du. EH Bilduk ez du ekitaldirik egin.
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