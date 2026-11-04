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Rufianek, Puenteri: "Ministro bikaina izan zara"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Diputazio Iraunkorreko agerraldia amaitu ondoren, eta bankada sozialistak Puente txalotzen zuen bitartean, Rufian ministroarengana hurbildu da, eta keinu adeitsu bat egin dio. Une horretan, Diputatuen Kongresuko telebista seinalearen arabera, ERCren bozeramaileak belarrira esan dio: "Ministro bikaina izan zara".

Espainiako gobernua Politika

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