EH Bilduk "ikerketa sakona" eskatu du, eta EAJk, berriz, Puente ministroaren dimisioa
Koalizio subiranistak "argitasuna eta gardentasuna" aldarrikatu ditu. Jeltzaleek kritikatu dute Espainiako abiadura handiaren narriadura, "urrunetik datorrena".
Mertxe Aizpurua EH Bilduk Kongresuan duen bozeramaileak saihestu egin du Oscar Puente Garraio ministroa "seinalatzea" Urdako (Toledo) istripuagatik, eta "ikerketa sakona" eskatu du, istripuaren arrazoiak zehazteko. Bere aldetik, EAJk ministroaren dimisioa eskatu du gizartearen aurrean erantzuteko eta abiadura handiko zerbitzu publikoan "konfiantza berrezartzeko".
Urriaren 28ko istripuagatik Puentek egindako agerraldiaren ostean Behe Ganberako Diputazio Iraunkorrean egindako hitzaldian, EH Bilduko bozeramaileak "argitasuna eta gardentasuna, segurtasuna eta irtenbideak" eskatu ditu.
Bere ustez, biktimei emandako erantzunik onena ez da promesa bat, langile bat "seinalatzea" edo "ekintza sinboliko bihurtutako dimisioa", baizik eta egia jakitea, erantzukizunak argitzeko eta tragedia hori gertatzea ahalbidetu duen guztia aldatzeko.
Ministroari galdetu dio ea zergatik ez ziren lehenago hartu Ministroen Kontseiluak tren sisteman segurtasuna indartzeko gaur onartutako neurriak, eta abiadura handiko Espainiako ereduari buruzko eztabaida lasaia eskatu du.
EAJk jarrera kritikoagoa hartu du, eta Puente ministroaren dimisioa eskatu du. Mikel Legarda diputatu jeltzaleak "Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen konfiantzari eta bere izaerari eta erantzukizunaren pertzepzioari ez eusteko" eskatu dio.
Bere ustez, "Espainiako abiadura handiaren narriadura ez dator hemendik, urrutitik dator, duela hamarkada bat baino gehiagotik", eta gizartearen pertzepzioan "ziurtasunik ezaren" eta "egunetik egunera okerrago funtzionatzen duen" sentsazioa dago.
EAJko ordezkariaren ustez, "herritarren mesfidantza horren aurrean, tragediak ez dira istripu puntualen hipotesian kokatu behar"; izan ere, "sistemaren arrakalak eta errepikatzen diren ekipamenduen akats teknikoak daude, giza faktorea jardutera behartzen duten mantentze-falta dela eta".