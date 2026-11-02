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EAJk EH Bilduren eta Guardia Zibilaren arteko harreman bat iradokitzea "oso ausarta" dela esan du Otegik

Gipuzkoa Buru Batzarrak salatu du Tolosako eta Andoaingo udaltzainak Guardia Zibilaren Intxaurrondoko kuartelera joaten direla praktikak egitera, eta EH Bilduko koordinatzaile nagusiak ziurtatu du ez duela horren berri.

GRAFCAV427. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 05/10/2026.- El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, comparece este lunes en rueda de prensa tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/Juan Herrero.

Arnaldo Otegi, artxiboko irudian.

EITB

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Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiaren ustez, EAJren aldetik "oso ausarta" da Gipuzkoa Buru Batzarrak bere alderdi politikoak Guardia Zibilarekin "harreman berezia" duela sinestarazteko egin duen saiakera.

Cadena Ser irrati-katean egindako elkarrizketa batean, Tolosako eta Andoaingo udaltzainak (EH Bilduk gobernatzen ditu udalerri horiek) Intxaurrondoko kuartelera tiro praktikak egitera eta prestakuntza jasotzera joan izanari buruz galdetu diotenean, Otegik ziurtatu du ez duela horren berri, eta, hala bada, "akats oso larria" dela azpimarratu du.

Ildo horretan, esan du formazio horiek ez direla EH Bilduko alkateen erabakiak, eta imajinatu du tokiko udaltzaingoena izango dela, baina ziurtatu du ez duela daturik hori ziurtatzeko, eta horri buruzko datu gehiago biltzeko konpromisoa hartu du.

Halaber, bere koalizioaren jarrera historikoa berretsi du, hau da, Guardia Zibilak "gure herria" utz dezala eskatzea, bere ikuspuntutik, ez baita beharrezkoa bizitza soziala eta politikoa garatzeko.

Otegiren arabera, EAJren iradokizunek EH Bilduren hazkunde elektoralarekiko "nolabaiteko kezkari" erantzungo liokete, eta horrek “argudioak asmatzera” eramango lituzke.

Arnaldo Otegi EH Bildu EAJ-PNV Andoain Tolosa Politika

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