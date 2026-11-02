Puentek agerraldia egingo du astearte honetan Kongresuan, biktimentzako laguntzak onartu eta gero
Garraio ministroak talde politiko guztiek, PSOEk eta EH Bilduk izan ezik, adierazpen publikoetan egin dizkioten dimisio-eskaerak entzungo ditu.
Oscar Puente Garraio ministroak Urdako (Toledo) tren-istripuari buruzko txosten bat eramango du astearte honetan Ministroen Kontseilura. Bertan onartuko dute biktimentzako laguntzen dekretu bat, eta, horren ostean, Puente Kongresuan agertuko da arratsaldean, tragedia horren kudeaketari buruzko azalpenak emateko.
Espainiako Gobernuak dagoeneko prest duen laguntzen dekretua urtarrilaren 18an Adamuzen (Kordoba) izandako istripuaren ondoren onartutakoan oinarritzen da, eta bidaiarientzako nahitaezko aseguruaren kalte-ordainak bikoizten ditu. Horrenbestez, 216.364,68 eurokoa izango litzateke hildako bakoitzeko gehieneko konpentsazio automatikoa.
Dimisio-eskaerak Kongresuan
Oscar Puentek dekretu honen nondik norakoak eta urriaren 28an Urda (Toledo) izandako istripuari buruz egindako txostenaren edukia azalduko ditu Ministroen Kontseiluaren osteko prentsa agerraldian.
Arratsaldean, ministroak berak hala eskatuta, agerraldia egingo du Kongresuko Diputazio Iraunkorrean (Gorteak deseginda daudenean osoko bilkura ordezkatzen duen organoa), ezbehar horren inguruko kudeaketaren berri emateko.
Tragedia gertatu eta sei egunera, Puentek talde politiko guztiek, PSOEk eta EH Bilduk izan ezik, adierazpen publikoetan egin dizkioten dimisio eskaerak entzungo ditu Kongresuan.
Orain arte ministroak uko egin dio dimisioa emateari, bere erantzukizuna "aurpegia ematea", gertatutakoa argitzea eta agintean jarraitzea dela argudiatuz.
Hala ere, istripuaren ostean, Puentek bere kargua eskaini zion Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari. Hala ere, hura baztertzea "bidegabea" izango litzatekeela argudiatuta, egoera kudeatzen jarraitzeko eskatu zion Sanchezek ministroari, Gobernuko iturrien arabera.
Protokolo berriak
Agerraldian, ministroak istripuaren sekuentzia teknikoa eta ministerioaren, Adifen eta Renferen erantzuna azaldu beharko ditu, segurtasun-protokolo berriak barne.