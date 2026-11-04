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Anduezaren esanetan dimisioak Puente "goratzen" du eta PP ispiluaren aurrean jarri
Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak adierazi du dimisioak Puente eta PSOE bera "goratzen" dituela. Aldiz, gogorarazi du Carlos Mazonek karguan jarraitu egiten duela, soldata, gidaria eta PPren babesarekin, GOIDIan gertatutakoa gorabehera.
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