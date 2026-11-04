OSCAR PUENTEREN DIMISIOA

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Anduezaren esanetan dimisioak Puente "goratzen" du eta PP ispiluaren aurrean jarri

Iragarkia
El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, durante su intervención en el 'Fórum Erropa. Tribuna Euskadi'. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00

Eneko Andueza, PSE-EEren idazkari nagusia.

EITB

Azken eguneratzea

Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak adierazi du dimisioak Puente eta PSOE bera "goratzen" dituela. Aldiz, gogorarazi du Carlos Mazonek karguan jarraitu egiten duela, soldata, gidaria eta PPren babesarekin, GOIDIan gertatutakoa gorabehera. 

Óscar Puentek dimisioa eman du Garraio ministro gisa
Espainiako gobernua Eneko Andueza Psoe Politika

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