Trenbide-tragedia
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Marco de la Peña Adifeko presidenteak ere dimisioa eman du

Marco de la Peñak bi urte zeramatzan Adifeko presidente gisa. 2024ko irailaren 17an hasi zuen kargu hori, eta Espainiako abiadura handian izandako bi istripuri aurre egin behar izan die.

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda para intensificar los trabajos de retirada de los coches de los trenes que hace casi 24 horas colisionaban por alcance en la antigua estación de Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 68 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid. A lo largo de la noche han sido más de 500 personas las que han permanecido en el entorno del lugar del accidente entre bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Diego Radamés / Europa Press 29 OCTUBRE 2026;TREN;ACCIDENTE;CHOQUE;VÍCTIMAS;TRAGEDIA;GRÚA;VAGONES; 29/10/2026
Urda herrian (Toledo) gertatutako istripuaren irudia. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

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Luis Pedro Marco de la Peña Adifeko presidenteak dimisioa aurkeztu dio Carlos Cuerpo lehen presidenteordeari eta orain Garraio ministroari, eta honek onartu egin du, Gobernuko iturriek baieztatu dutenez.

Marco de la Peñak bi urte eman ditu Adifeko presidente gisa. 2024ko irailaren 17an hasi zuen kargu hori, eta Espainiako abiadura handian izandako bi istripuri egin behar izan die aurre: Adamuzekoa (Kordoba), 46 hildakorekin, eta Urdakoa (Toledo), joan den astean izandakoa, gutxienez 69 biktimarekin.

Cuerpok bilera batera deituta zuen Marco de la Peña, gaur Adifeko Administrazio Kontseilu bat egin eta gero. Kontseilu horretan ez zen inolako punturik aurreikusten Adifeko presidentearen jarraipenari buruz, konpainiaren gertuko iturrien arabera.

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