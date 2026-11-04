Marco de la Peña Adifeko presidenteak ere dimisioa eman du
Marco de la Peñak bi urte zeramatzan Adifeko presidente gisa. 2024ko irailaren 17an hasi zuen kargu hori, eta Espainiako abiadura handian izandako bi istripuri aurre egin behar izan die.
Luis Pedro Marco de la Peña Adifeko presidenteak dimisioa aurkeztu dio Carlos Cuerpo lehen presidenteordeari eta orain Garraio ministroari, eta honek onartu egin du, Gobernuko iturriek baieztatu dutenez.
Marco de la Peñak bi urte eman ditu Adifeko presidente gisa. 2024ko irailaren 17an hasi zuen kargu hori, eta Espainiako abiadura handian izandako bi istripuri egin behar izan die aurre: Adamuzekoa (Kordoba), 46 hildakorekin, eta Urdakoa (Toledo), joan den astean izandakoa, gutxienez 69 biktimarekin.
Cuerpok bilera batera deituta zuen Marco de la Peña, gaur Adifeko Administrazio Kontseilu bat egin eta gero. Kontseilu horretan ez zen inolako punturik aurreikusten Adifeko presidentearen jarraipenari buruz, konpainiaren gertuko iturrien arabera.