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Covite alerta del riesgo de nuevas formas de radicalización violenta entre los jóvenes

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PAMPLONA, 05/11/2026.- La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Consuelo Ordóñez, ha advertido este jueves en Pamplona del riesgo de que una parte de la juventud vasca y navarra se vea atraída por nuevas formas de radicalización violenta si no se deslegitima completamente el terrorismo de ETA y los discursos que justificaron sus crímenes. Durante la inauguración de la XXIV Jornada Anual de COVITE, titulada '¿Arrepentimiento o impostura? Las exigencias éticas para afrontar el pasado de ETA', Ordóñez ha considerado que las recientes detenciones de dos jóvenes por presuntos delitos de terrorismo y los disturbios registrados en Bilbao constituyen "señales de alarma que no podemos ignorar".EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00

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La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha advertido este jueves en Pamplona del riesgo de que una parte de la juventud vasca se vea atraída por nuevas formas de radicalización violenta si no se deslegitima completamente el terrorismo de ETA y los discursos que justificaron sus crímenes.

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