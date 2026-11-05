Covite alerta del riesgo de nuevas formas de radicalización violenta entre los jóvenes

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha advertido este jueves en Pamplona del riesgo de que una parte de la juventud vasca se vea atraída por nuevas formas de radicalización violenta si no se deslegitima completamente el terrorismo de ETA y los discursos que justificaron sus crímenes.