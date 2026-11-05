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Laura Garrido (PP): "Bildu y PNV están jugando a ver quién es más anti Guardia Civil"

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco ha calificado de "sainete del otoño" la polémica suscitada por la formación de agentes de las policías municipales de Andoain y Tolosa en los cuarteles de la Guardia Civil de Intxaurrondo, y ha concluído que "si hubiera más coordinación para proteger a las víctimas del maltrato no estaríamos como estamos". 

Garrido ha criticado a EH Bildu y EAJ-PNV por estar "jugando entre ellos a ver quién es más anti ciertos cuerpos de seguridad como pueden ser la Policía y la Guardia Civil" y ha apostillado que ellos "no están en eso". 

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