El Parlamento Vasco rechaza declarar Euskadi zona tensionada y apuesta por el actual procedimiento

El Parlamento Vasco ha rechazado la propuesta de EH Bildu para declarar los tres territorios en su totalidad como zona de mercado residencial tensionada y ha apostado por seguir aplicando el actual modelo que nace de la Ley del Derecho a la Vivienda para abordar la situación residencial municipio a municipio.



Todos los grupos salvo Sumar se han posicionado en contra de la proposición no de ley en la que la coalición abertzale pedía además al Gobierno Vasco desarrollar un índice de referencia propio para los precios del alquiler y analizar las posibles aplicaciones en su ámbito competencial.



Con los votos de PNV, PSE-EE, la abstención de Sumar y el rechazo del resto de grupos, la Cámara autonómica ha respaldado la enmienda de socialistas y nacionalistas a través de la que el Parlamento ha respaldado el procedimiento legal establecido actualmente.



Asimismo, ha emplazado al Gobierno Vasco a aplicar este modelo para extender la declaración de zonas tensionadas a la totalidad de los municipios que reúnan las condiciones para ello con el objetivo de ofrecer "cobertura y protección" al 72 % de la ciudadanía vasca.



Desde EH Bildu, Xabier Astigarraga, ha argumentado que el problema de la vivienda "está generalizado" en todos los municipios vascos por lo que ha considerado que las instituciones deben usar todos los instrumentos a su alcance para abordar esta realidad.



María José Etxegoien (PNV) ha planteado que aunque el problema es general la situación de los precios, la oferta, o las necesidades de vivienda no son iguales en todos los municipios, por lo que tras defender la labor del Ejecutivo autonómico en esta materia ha subrayado que su formación defiende "políticas efectivas y no mensajes electorales".



En la misma línea, el socialista Adrián Fernández ha precisado que la propuesta de EH Bildu no es jurídicamente viable porque los tres territorios en su conjunto no cumplen los requisitos legales para ser zonas tensionadas, al tiempo que ha insistido en que el departamento de Denis Itxaso está acelerando todos los procedimientos para que esta denominación llegue al máximo de municipios posibles.



La popular Ana Morales ha asegurado por su parte que las zonas tensionadas son "una pata más del enorme fracaso del PSOE y del PNV" y un "camelo no se hace nada más" y ha defendido que para construir pisos "no hace falta un control de precios sino que se hagan más pisos".



Por el contrario, Jon Hernández (Sumar) ha advertido de que "la especulación no entiende de fronteras" y que por tanto el problema de la vivienda "no termina en los límites de un municipio", "No vayamos persiguiendo la especulación, cortémosla en todo el territorio", ha planteado.



Por último, Amaia Martínez (Vox) ha rechazado la propuesta por pretender "convertir el País Vasco en un laboratorio de intervencionismo institucional" y ha apostado por "la libertad de precios".