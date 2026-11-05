El equipo de investigación de la Guardia Civil UCO ha iniciado esta madrugada una operación relacionada con una investigación secreta sobre el caso Koldo. El juez Ismael Moreno, que investiga el caso de las máscarillas durante la pandemia, abrió ayer por la tarde esta nueva causa. Los agentes han registrado el domicilio en Valencia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Durante el registro los agentes han interrogado, en presencia de un abogado, a Andrea de la Torre, pareja de Ábalos que se encontraba en la casa del exministro de Transportes, quien está en prisión cumpliendo la pena de 24 años impuesta por la parte del caso Koldo que fue juzgada en el Tribunal Supremo. También se están llevando a cabo registros en Córdoba, Madrid y Sevilla.

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