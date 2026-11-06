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Eusko Jaurlaritzak astelehenean ekingo dio alderdiekin aurrekontuak negoziatzeko bilera-sortari

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak iragarri du alderdi politikoekin 2027ko aurrekontuak negoziatzeko bilera erronda datorren astelehenean, azaroaren 9an, hasiko dela. Azaroaren 29ko hauteskundeei ere erreferentzia egin die lehendakariak, eta "29an gertatzen dena gertatzen dela, edonor dagoela eta datorrena datorrela ere, Euskadik funtzionatzen jarraituko duela" ziurtatu du.

Imanol Pradales EAEko Aurrekontuak 2025 Eusko Jaurlaritza Alderdi Politikoak Eusko Legebiltzarra Politika

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