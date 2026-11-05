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Gazteen artean indarkeriazko erradikalizazio modu berrien arriskuaz ohartarazi du Covitek
Consuelo Ordoñez Terrorismoaren Biktimen Kolektiboko (Covite) presidenteak ostegun honetan Iruñean ohartarazi duenez, ETAren terrorismoa eta haren krimenak justifikatu zituzten diskurtsoak erabat deslegitimatzen ez badira, euskal gazteriaren zati bat erradikalizazio bortitz modu berriek erakar dezakete.
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