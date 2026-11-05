Terrorismoaren biktimak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gazteen artean indarkeriazko erradikalizazio modu berrien arriskuaz ohartarazi du Covitek

Iragarkia
PAMPLONA, 05/11/2026.- La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Consuelo Ordóñez, ha advertido este jueves en Pamplona del riesgo de que una parte de la juventud vasca y navarra se vea atraída por nuevas formas de radicalización violenta si no se deslegitima completamente el terrorismo de ETA y los discursos que justificaron sus crímenes. Durante la inauguración de la XXIV Jornada Anual de COVITE, titulada '¿Arrepentimiento o impostura? Las exigencias éticas para afrontar el pasado de ETA', Ordóñez ha considerado que las recientes detenciones de dos jóvenes por presuntos delitos de terrorismo y los disturbios registrados en Bilbao constituyen "señales de alarma que no podemos ignorar".EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Consuelo Ordoñez Terrorismoaren Biktimen Kolektiboko (Covite) presidenteak ostegun honetan Iruñean ohartarazi duenez, ETAren terrorismoa eta haren krimenak justifikatu zituzten diskurtsoak erabat deslegitimatzen ez badira, euskal gazteriaren zati bat erradikalizazio bortitz modu berriek erakar dezakete.

Terrorismoaren biktimak Iruñea Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X