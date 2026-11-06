EH Bildu
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Etxebarrieta: "Partida ez dago erabakita, eta asko daukagu jokoan"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduren Gipuzkoako zerrendaburuak herri mobilizazioa aipatzeko beharra azpimarratu du "tendentzia atzerakoien" aurrean, Brasilgo eta AEBko hauteskundeetan gertatu den bezala.

EH Bildu Hauteskunde Orokorrak Politika Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X