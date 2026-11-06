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Etxebarrieta: "Partida ez dago erabakita, eta asko daukagu jokoan"
EH Bilduren Gipuzkoako zerrendaburuak herri mobilizazioa aipatzeko beharra azpimarratu du "tendentzia atzerakoien" aurrean, Brasilgo eta AEBko hauteskundeetan gertatu den bezala.
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