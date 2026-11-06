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Etxebarrieta: "El partido no está decidido, nos jugamos mucho"

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Euskaraz irakurri: Etxebarrieta: "Partida ez dago erabakita, eta asko daukagu jokoan"

EITB

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La cabeza de lista de EH Bildu por Gipuzkoa ha subrayado la necesidad de la movilización popular frente a las "tendencias regresivas", como ya ha ocurrido en las elecciones de Brasil y Estados Unidos.

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