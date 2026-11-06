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25 años sin José María Lidón: el primer juez asesinado por ETA en Euskadi
El 7 de noviembre de 2001, ETA asesinó a tiros al magistrado de la Audiencia de Bizkaia y profesor de la Universidad de Deusto José María Lidón. Un atentado que conmocionó a la sociedad vasca y que, 25 años después, recuerdan uno de sus hijos y quienes compartieron con él su trayectoria profesional y personal.
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