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25 urte ETAK Jose Maria Lidon hil zuela: talde armatuak Euskadin hil zuen lehen epailea
2001eko azaroaren 7an, ETAk tiroz hil zuen Jose Maria Lidon Bizkaiko Auzitegiko magistratu eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea. Euskal gizartea astindu zuen atentatu hark. 25 urte geroago, haren semeetako batek eta ibilbide profesional zein pertsonalean harekin batera aritutakoek gogora ekarri dute haren bizitza eta ibilbidea.
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