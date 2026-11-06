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Vito Quiles bezalako agitatzaile profesionalei "hegoak emateari" uzteko eskatu dio lehendakariak Voxi
Urriaren 26an Bilbon izandako istiluak Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan presente izan dira. Imanol Pradales lehendakariak aitortu du Ertzaintzak ez zuela lortu istiluak saihestea, eta iragarri du azterketa "sakona" egin dutela hurrengo polizia-dispositiboak hobetzeko. Halaber, lehendakariak Voxi gomendatu dio Leon XIV.a aita santuak uztailean Espainiara egindako bisitan esandako esaldi bati kasu egiteko: deskalifikazioa uzteko deia egin zuen. Eskuin muturreko alderdiari eskatu dio Vito Quiles bezalako agitatzaile profesionalei eta Euskadin kaleak erre eta Ertzaintzari eraso egiteko aitzakiarik txikienaren zain daudenei "hegoak emateari" uzteko.
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