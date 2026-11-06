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El lehendakari pide a Vox que deje de "dar alas" a agitadores profesionales como Vito Quiles

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Imanol Pradales lehendakaria
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Los disturbios ocurridos el pasado 26 de octubre en Bilbao han estado presente en la sesión de control del Parlamento Vasco. El lehendakari, Imanol Pradales, ha reconocido que la Ertzaintza no consiguió evitar los disturbios y ha anunciado que se ha hecho un análisis "exhaustivo" para mejorar en los siguientes dispositivos policiales. Asimismo, el lehendakari ha recomendado a Vox que haga caso de una frase del papa León XIV durante su visita en julio a España, en la que hizo un llamamiento para abandonar la descalificación y ha pedido al partido de extrema derecha que deje de "dar alas" a agitadores profesionales como Vito Quiles y a quienes en Euskadi están esperando la menor excusa para incendiar las calles y atacar a la Ertzaintza.

Imanol Pradales Parlamento Vasco VOX Ertzaintza Política

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