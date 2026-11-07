Víctimas
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El Ayuntamiento de San Sebastián coloca una placa en memoria de Iñaji Quejira, víctima de la Policía

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SAN SEBASTIÁN (PAÍS VASCO), 07/11/2026.- El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti (d), acompañado de representantes de la corporación municipal y familiares del fallecido, colocan una placa en memoria de Iñaki Quijera, un joven estudiante donostiarra de 18 años "víctima por acción policial" en 1979 tras ser alcanzado por un disparo de un policía cuando participaba en una manifestación que fue dispersada en esta ciudad. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iñaji Quejira Poliziaren biktimaren omenezko plaka bat jarri du Donostiako Udalak

Última actualización

Quejira, de 18 años, fue abatido a tiros por la Policía Nacional en 1979, cuando dispersaba una manifestación.

Víctimas de abusos policiales Donostia-San Sebastián Política

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