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Donostiako Udalak Iñaki Quijera Poliziaren biktimaren omenezko plaka bat jarri du

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN (PAÍS VASCO), 07/11/2026.- El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti (d), acompañado de representantes de la corporación municipal y familiares del fallecido, colocan una placa en memoria de Iñaki Quijera, un joven estudiante donostiarra de 18 años "víctima por acción policial" en 1979 tras ser alcanzado por un disparo de un policía cuando participaba en una manifestación que fue dispersada en esta ciudad. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Polizia Nazionalak tiroz hil zuen 1979an, manifestazio bat sakabanatzen ari zenean.

Polizia abusuen biktimak Donostia Politika

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