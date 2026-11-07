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Voxek Fabio Moreno gogoratu du, ETAk hil zuela 35 urte bete direnean
Fabioren anaia, Marco Moreno, Voxen Bizkaiko zerrendaburua da Kongresurako. Gaurko ekitaldian salatu du erakundeek bere familia gutxiesten jarraitzen dutela, eta kexu azaldu da Erandioko Udala ez delako gai izan atentatua gaitzesteko akordioa lortzeko.
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