Calama epaileak baztertu egin du Zapatero diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik ikertzea, bitxiengatik
Auzitegi Nazionaleko instrukzio epaileak atzera bota du Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak egindako eskaria, eta Zapateroren eta haren familiaren aurka irekitako ikuskaritzak geldiarazi ditu.
Plus ultra auziari lotuta, Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko instrukzio epaileak baztertu egin du Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako presidente ohiari diru publikoa bidegabe erabiltzea leporatzea, bere bulegoan aurkitutako bitxiengatik. Gobernuburu izandakoaren arabera, bitxiak Saudi Arabiako erregeak oparitu zizkion 2007an.
Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak diru publikoa bidegabe erabili izana leporatu nahi zion Zapaterori, ustez Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud Saudi Arabiako erregeak oparitu zizkion bitxiak beretzat gordetzeagatik eta Estatuaren ondarearen esku ez uzteagatik. Calama epaileak, ordea, atzera bota du Fiskaltzaren eskaria.
Calamak azaldu duenez, 2013koa da opariak Estatuaren ondarearen esku utzi behar direla agintzen duen Gardentasun legea, eta, hortaz, 2007an Zapaterok ez zuen inolako beharrik presidente zen garaian jasotako opariak Estatuaren esku uzteko.
Bestalde, Calama epaileak Zapateroren eta haren familiaren (emaztea eta bi alabak), Julio Martinez Martinez enpresariaren eta hainbat sozietateren aurka irekitako ikuskaritzak geldiarazteko agindu du.
Orain, Zapateroren bitxien inguruko auziak aurrera jarraitzen du, baina soilik delitu fiskalak eta kontrabando delitua egin ote dituen ala ez argitzeko.