Navarra recupera la deducción de un 15 % por la compra de vivienda para jóvenes

El Gobierno de Navarra ha aprobado este viernes el proyecto de ley de medidas fiscales para 2027 que recupera la deducción de hasta un 15 % por la compra de la primera vivienda para jóvenes menores de 35 años y que contempla la deflactación de la tarifa del IRPF hasta el 5 % en el caso de las rentas inferiores a 51 266 euros y un 4 % en las superiores a esa cifra.

El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha comparecido en rueda de prensa tras una sesión extraordinaria de Gobierno, donde ha explicado que "no ha sido nada fácil llegar a este texto" en la Mesa Fiscal en la que participan los socios del Ejecutivo (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y EH Bildu.

La deducción por compra de vivienda, es una medida con la que Navarra contó hace una década, pero que en este caso contendrá límites como los 300 000 euros en el precio de la vivienda, 45 000 euros de renta anual máxima o algunas condiciones en la posterior venta del inmueble en los primeros 15 años.

Las medidas, además de la deducción por compra de vivienda, contiene la deflactación de la tarifa del IRPF hasta el 5 % en el caso de las rentas inferiores a 51 266 euros y un 4 % en las superiores a esa cifra. El coste total de las medidas aprobadas asciende a 89,5 millones de euros.