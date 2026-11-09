POLEMIKA
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EAJk Gipuzkoako udal guztietara eramango du Intxaurrondoko tiro-praktiken inguruko erantzukizunak eskatzeko mozioa

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

EAJren Andoaingo, Tolosako eta Pasaiako bozeramaileek azalpenak eskatu dizkiete EH Bilduko alkateei, udaltzainen prestakuntza Guardia Zibilaren kuartelean egiteagatik. Gardentasunaren eta euskal segurtasun-ereduaren defentsaren alde egin dute dute.

Gipuzkoa EAJ-PNV EH Bildu Tolosa Andoain Pasaia Politika

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