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ETAk hildako Jenaro Garcia-Andoain Ertzaintzaren ordezkaria oroitzeko plaka jarri dute Bilbon

Iragarkia
BILBAO (PAÍS VASCO), 07/11/2026.- El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto (3i), y representantes del Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia, han participado este sábado en Bilbao en el acto de colocación de una placa en homenaje a Jenaro García-Andoain Larrinaga, delegado general de la Ertzaintza asesinado por ETA en 1986, en un acto al que han acudido algunos de sus familiares (d). EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Jenaro García-Andoain Larrinaga ertzaina duela 40 urte hil zuen ETAk., Lucio Aguinagalde enpresaria erreskatatzeko polizia-operazioaren baitan, Barazarko kobazulo batean. Haren omenezko plaka jarri dute Bilbon, Memoriaren Mapa osatzen jarraitzeko. Bilbon jarri duten 13.a da honakoa. Alkateak kritikatu egin du EH Bilduk ekitaldian parte hartu ez izana.

Terrorismoaren biktimak Bilbo Juan Maria Aburto Politika

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