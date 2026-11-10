MEMORIAREN EGUNA
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Sakabanaketaren ondorioz auto istripuz hildako 16 pertsonak biktima gisa aitortzea eskatu du Etxeratek

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Memoriaren Egunaren harira, Etxeraten kideak Eusko Legebiltzarraren kanpoaldean elkartu dira, espetxeetan sakabanatuta zeuden senide eta lagunak bisitatzera joateko bidean hildakoak biktima aitortzea eskatzeko. 

Terrorismoaren biktimak Memoria Historikoa Presoak Politika

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