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Sakabanaketaren ondorioz auto istripuz hildako 16 pertsonak biktima gisa aitortzea eskatu du Etxeratek
Memoriaren Egunaren harira, Etxeraten kideak Eusko Legebiltzarraren kanpoaldean elkartu dira, espetxeetan sakabanatuta zeuden senide eta lagunak bisitatzera joateko bidean hildakoak biktima aitortzea eskatzeko.
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