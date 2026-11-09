ETAri aurre egin zioten enpresariei omenaldia: "Zuek gabe, ez ginateke gaur gauden lekuan egongo"
1976az geroztik, ETAk 48 enpresaburu eta zuzendari hil zituen, 86 bahitu, eta ia 15.000 pertsona izan ziren "iraultza-zergaren" eraginpean.
Euskal enpresa-ehunak omenaldia egin die ETAren terrorismoa gorabehera Euskadin jarduerari eustea erabaki zuten enpresaburuei.
2010az geroztik, urtero egiten da Euskadiko Memoriaren Eguna, azaroaren 10ean, horixe baita egutegiko data bakarra ETAk atentatu hilgarririk egin ez zuena. Aurten, bezperan, Espainiako Gobernuak Euskadin duen Ordezkaritzak, Confebaskek eta Biktimen Oroimenezko Zentroak omenaldia eta esker ona adierazi diete mehatxu terroristaren aurrean eutsi eta jarduerari eutsi egin zioten euskal enpresaburuei. Ekitaldian, hiru erakundeetako ordezkariez gain, hainbat enpresari izan dira, baita Mikel Torres lehendakariordea eta segurtasun-indarretako kideak ere.
Tamara Yagüe Confebasken presidenteak esan duenez, patronalak 2017an antolatu zien omenaldia ETAren biktima izandako enpresariei. "Gehiegitan, beldurrarekin batera bakardadea pairatu zuten. Hitz goxo bat behar zuten eta hori ez zen beti iritsi", eta, beraz, "eskerrak eman behar dizkiegu, mehatxuaren erdian aurrerabidea mantendu zutelako".
Marisol Garmendia Espainiako Gobernuaren ordezkariak enpresarien zeregina ETAren garaian zehar nabarmendu du. "Zuek gabe, jarduerari eutsi egin zioten euskal enpresariak gabe, ez ginateke gaur egun gauden tokian egongo", esan du, eta gaineratu du euskal gizarteak oraindik "kontuak egiteke" dituela "beldurra, jazarpena eta beldurra pairatu zutenekin".
Fernando Reinares Terrorismoaren Biktimen Oroimenezko Zentroaren zuzendari berriak nabarmendu duenez, "ekintzaile horiek guztiek gorpuzten zituzten balioak ziren, hain zuzen ere, terroristek gorroto zituzten balioak".
Terrorismoaren kostua, 25.000 milioi eurotik gorakoa
Terrorismoak eragindako kostua 2021eko 25.000 milioi eurotik gorakoa izan zela esan dute, baina "inpaktu handiena euskal ekonomiaren zimenduetan izandako kalte estrukturala izan zen".
1976an Angel Berazadi Sigmaren gerentea erail zuen ETAk. Orudtik ETAk eraildako 48 enpresaburu eta zuzendariak, 86 bahituak eta estortsioa pairatu zuten ia 15.000 pertsonak gogoratu ditu Luis Ramón Arrietak, Deustuko Unibertsitateko ikertzaile eta terrorismoak euskal ekonomian utzitako eraginean adituak. Berazadiren hilketa "Euskadiko ongizatearen aurkako gerra-deklarazioa izan zen", adierazi du, eta gogorarazi du Leizaola lehendakariak erbestetik ohartarazi zuela "enplegua eta aberastasuna sortzen dutenei eraso egiteak gure herria amildegira eta gizarte-ongizatearen atzerakadara kondenatzen zuela".
ETAk jardunari utzi ostean, 2011n, "batzuek bakearen dibidendua espero zuten, baina bakeak galga kendu egiten du, ez du motor ekonomikoa eraikitzen", esan du Arrietak. Hori dela eta, ohartarazi du "urte ilunetan Kontzertu Ekonomikoak babes sendo gisa jokatu" zuela, baina ez dela "agortezina".