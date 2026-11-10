Alberto Alonso (Gogora): "Es la primera vez que vivimos quince años en paz"

El director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora , Alberto Alonso, entrevistado en Euskadi Irratia en el Día de la Memoria de Euskadi, ha destacado que "por primera vez desde la Guerra Civil, hemos vivido 15 años en paz". Ha reconocido que las discrepancias existen, pero ha subrayado que "estamos trabajándolas con los instrumentos políticos" y que, por tanto, "debemos sentir orgullo del camino recorrido en estos 15 años".