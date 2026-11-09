El Gobierno Vasco defiende en la COP31 la electrificación y una mayor cooperación regional

El Gobierno Vasco ha defendido este lunes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) que se celebra en Antalya (Turquía) la electrificación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ha apostado por aumentar la cooperación con otras regiones del mundo.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha presentado en uno de los eventos de esta cumbre la estrategia de la CAPV para combinar la descarbonización con medidas de adaptación a los efectos del cambio climático.

La estrategia climática de Euskadi establece el objetivo de reducir un 45 % sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, con respecto a 2005, y alcanzar la neutralidad climática en 2050, con la aspiración de adelantarla a 2045.

Para ello, ha explicado que la electrificación será fundamental y que requerirá importantes inversiones en infraestructuras energéticas, con planes para ampliar las redes eléctricas durante los próximos cinco años.

De hecho, la electrificación ocupa un lugar destacado en la agenda de la COP31, cuya presidencia impulsa el objetivo de elevar la participación de la electricidad en el consumo mundial de energía del 20 % actual al 35 % en 2035, para acelerar así la descarbonización.

Soluciones de adaptación reales

El consejero ha destacado el papel de las administraciones regionales y locales tanto en la reducción de emisiones como en la adaptación a los efectos del calentamiento.

Al término de su intervención, el consejero ha entregado a Gulnara Roll, jefa de la sección de Transición del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), una publicación sobre el proyecto Euskadi Climate Change Adaptation Living Lab.