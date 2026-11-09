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La ikurriña cumple 90 años como símbolo oficial de Euskadi

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ikurrinak 90 urte bete ditu Euskadiko ikur ofizial gisa

EITB

Última actualización

Ajuria Enea ha conmemorado el 90 aniversario del decreto con el que el lehendakari José Antonio Agirre otorgó carácter oficial a la ikurriña. En el acto, el actual lehendakari ha destacado su evolución, desde símbolo de la resistencia antifranquista hasta bandera representativa de la pluralidad política y social de Euskadi.

Ikurriña Imanol Pradales Gobierno Vasco Política

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