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La ikurriña cumple 90 años como símbolo oficial de Euskadi
Euskaraz irakurri: Ikurrinak 90 urte bete ditu Euskadiko ikur ofizial gisa
Ajuria Enea ha conmemorado el 90 aniversario del decreto con el que el lehendakari José Antonio Agirre otorgó carácter oficial a la ikurriña. En el acto, el actual lehendakari ha destacado su evolución, desde símbolo de la resistencia antifranquista hasta bandera representativa de la pluralidad política y social de Euskadi.
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