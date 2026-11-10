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El Gobierno Vasco constata que el contexto electoral "no ayuda" a un pacto presupuestario
La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado que en las reuniones el consejero y los grupos de la oposición "se visualizó claramente" la actitud de "mano tendida" de Noël d'Anjou.
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