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El Gobierno Vasco constata que el contexto electoral "no ayuda" a un pacto presupuestario

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Euskaraz irakurri: Jaurlaritzak adierazi du hauteskunde testuinguruak ez diola aurrekontuekin lotutako balizko itun bati laguntzen

EITB

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La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado que en las reuniones el consejero y los grupos de la oposición "se visualizó claramente" la actitud de "mano tendida" de Noël d'Anjou.

Presupuestos vascos 2025 Política

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