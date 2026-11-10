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Jaurlaritzaren arabera, hauteskunde testuinguruak ez dio aurrekontuen gaineko akordioari laguntzen
Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Maria Ubarretxenak esan duenez, Ogasun sailburuak oposizioko alderdiekin egindako bileretan argi ikusi zen D'Anjouk eskua luzatu ziela, akordioetara iristeko asmoarekin.
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