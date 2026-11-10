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Jaurlaritzaren arabera, hauteskunde testuinguruak ez dio aurrekontuen gaineko akordioari laguntzen

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Maria Ubarretxenak esan duenez, Ogasun sailburuak oposizioko alderdiekin egindako bileretan argi ikusi zen D'Anjouk eskua luzatu ziela, akordioetara iristeko asmoarekin.

EAEko Aurrekontuak 2025 Politika

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