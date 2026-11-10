"No podemos cambiar la historia, pero sí debemos aprender de las lecciones que nos deja". Este ha sido el mensaje central del discurso que el lehendakari, Imanol Pradales, ha dirigido a la sociedad vasca durante el acto central del Día de la Memoria, que ha tenido lugar este martes en San Sebastián.

Durante toda la jornada han tenido lugar conmemoraciones similares en distintos lugares de Euskadi como San Sebastián, Bilbao y Vitoria y en instituciones como el Parlamento Vasco y distintos ayuntamientos.

Además de Pradales, en el acto de la capital guipuzcoana también han participado la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, y Alberto Alonso, director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, organizador del evento.

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, la directora general de Derechos Humanos y Cultura Democrática de la Diputación de Gipuzkoa, Aintzane Ezenarro, y el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, han sido otros de los asistentes, entre los que también se encontraban distintos representantes del PNV, del PSE-EE, de EH Bildu, del PP y de Elkarrekin Podemos, además de diferentes víctimas del terrorismo como Maixabel Lasa y Gorka Landaburu, entre otras.

Durante su intervención, Imanol Pradales ha hecho referencia a dos muertes violentas ocurridas en Euskadi: la del joven Josu Zabala Erasun, fallecido en 1976 por disparos de la Guardia Civil en Hondarribia (Gipuzkoa) durante una manifestación por el secuestro del miembro de ETA Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, y el asesinato de la exdirigente de ETA Dolores González Katarain,Yoyes, en 1986, en Ordizia (Gipuzkoa) por acogerse a medidas de reinserción.

"Dos desgracias. Dos familias destrozadas por el horror de la violencia y el terrorismo. Una violencia y un terrorismo alimentados por la intransigencia, el fanatismo y la intolerancia. Que negaron al diferente su derecho a pensar, a sentir y a vivir en libertad", ha dicho el lehendakari, quien ha instado a la sociedad vasca a "aprender de las lecciones que nos deja la historia".