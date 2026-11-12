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Las candidaturas arrancarán la campaña electoral a medianoche

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hauteskunde kanpaina gauerdian abiatuko dute EAEko hautagaitzek

EITB

Última actualización

La campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre arrancará oficialmente a medianoche, pero los partidos vascos tienen previstos grandes actos por la tarde para calentar motores. Las candidaturas se esforzarán por marcar un perfil propio tras la jornada de huelga general y en un clima de polarización.

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