A29ko hauteskundeak
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Hauteskunde kanpaina gauerdian abiatuko dute EAEko hautagaitzek

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Ofizialki gauerdian hasiko da azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako bi asteko kanpaina, baina euskal alderdiek arratsaldean ekitaldi handiak dituzte aurreikusita, motorrak berotzeko. Greba orokorraren biharamunean datoz, eta polarizazio giroaz oharturik, profil propioa markatzen ahaleginduko dira hautagaiak.

Hauteskunde Orokorrak PSE EE EAJ-PNV EH Bildu Euskadiko Alderdi Popularra Sumar Politika

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