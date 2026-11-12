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Hauteskunde kanpaina gauerdian abiatuko dute EAEko hautagaitzek
Ofizialki gauerdian hasiko da azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako bi asteko kanpaina, baina euskal alderdiek arratsaldean ekitaldi handiak dituzte aurreikusita, motorrak berotzeko. Greba orokorraren biharamunean datoz, eta polarizazio giroaz oharturik, profil propioa markatzen ahaleginduko dira hautagaiak.
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