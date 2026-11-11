Foru hauteskundeak
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Bengoetxea eta Otadui, EAJren hautagaiak Bizkaiko foru hauteskundeetarako

Bizkaiko EAJk lurralde-batzarra egin du asteazken honetan, eta Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak bi hautagaiek "demokraziaren, askatasunaren, elkarrizketaren, akordioaren eta elkartasunaren balioak" goraipatu ditu.

(I-D) La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea; el presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola y la presidenta de Juntas Generales, Ana Otadui, durante la proclamación de las candidaturas del PNV a las elecciones forales de mayo de 2027, a 11 de noviembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El acto se celebra en el marco de la Asamblea Territorial del partido y la cita coincide con la jornada de huelga general. H.Bilbao / Europa Press 11 NOVIEMBRE 2026;CANDIDATURAS;CANDIDATOS;ELECCIONES;EUSKADI;ELECCIONES FORALES; 11/11/2026
Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua, Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidentea eta Ana Otadui Batzar Nagusietako presidentea. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAJren Bizkaiko Zuzendaritzak asteazken honetan amaitutzat eman du 2027ko maiatzeko foru hauteskundeetarako hautagaitzak aukeratzeko prozesua, Ibone Bengoetxea lehen lehendakariordea ahaldun nagusigai eta Ana Otadui Batzar Nagusietako presidentea berriro hautagai izendatuta.

Bizkaiko EAJk lurralde-batzarra egin du asteazken honetan, eta Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak bi hautagaiek "demokraziaren, askatasunaren, elkarrizketaren, akordioaren eta elkartasunaren balioak" goraipatu ditu, "egungo asaldura eta liskar politikoaren testuinguruarekin kontrastatzen dutenak", alderdiak ohar batean jakinarazi duenez.

Bengoetxeak bere "konpromisoa" nabarmendu du esperientzia eta lanerako gaitasuna lurraldearen zerbitzura jartzeko; izan ere, bere hitzetan, "Bizkaia ezagutzen dut eta Bizkaian sinesten dut".

Bestalde, Otaduik, Batzar Nagusietako presidente izateko hautagaiak, gogorarazi du foru erakundea "garenaren, gure historiaren, sustraien eta nortasunaren parte" dela, eta "hurbiltasunetik, entzutetik, errespetutik eta leialtasun instituzionaletik" lan egingo duela.

EAJ-PNV Bizkaia Politika

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