Bengoetxea eta Otadui, EAJren hautagaiak Bizkaiko foru hauteskundeetarako
Bizkaiko EAJk lurralde-batzarra egin du asteazken honetan, eta Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak bi hautagaiek "demokraziaren, askatasunaren, elkarrizketaren, akordioaren eta elkartasunaren balioak" goraipatu ditu.
EAJren Bizkaiko Zuzendaritzak asteazken honetan amaitutzat eman du 2027ko maiatzeko foru hauteskundeetarako hautagaitzak aukeratzeko prozesua, Ibone Bengoetxea lehen lehendakariordea ahaldun nagusigai eta Ana Otadui Batzar Nagusietako presidentea berriro hautagai izendatuta.
Bizkaiko EAJk lurralde-batzarra egin du asteazken honetan, eta Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak bi hautagaiek "demokraziaren, askatasunaren, elkarrizketaren, akordioaren eta elkartasunaren balioak" goraipatu ditu, "egungo asaldura eta liskar politikoaren testuinguruarekin kontrastatzen dutenak", alderdiak ohar batean jakinarazi duenez.
Bengoetxeak bere "konpromisoa" nabarmendu du esperientzia eta lanerako gaitasuna lurraldearen zerbitzura jartzeko; izan ere, bere hitzetan, "Bizkaia ezagutzen dut eta Bizkaian sinesten dut".
Bestalde, Otaduik, Batzar Nagusietako presidente izateko hautagaiak, gogorarazi du foru erakundea "garenaren, gure historiaren, sustraien eta nortasunaren parte" dela, eta "hurbiltasunetik, entzutetik, errespetutik eta leialtasun instituzionaletik" lan egingo duela.