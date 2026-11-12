Aprobada la Ley Foral de industria pese al rechazo de la oposición y los empresarios

El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado la nueva Ley Foral de Industria y de Fomento Empresarial, impulsada por el Ejecutivo foral y aprobada gracias a los votos de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que EH Bildu se ha abstenido. La norma ha salido adelante pese al voto en contra de la oposición y el rechazo frontal de las principales organizaciones empresariales de la comunidad.

Durante su intervención, el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha respondido con dureza a las críticas de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra (ADEFAN), la Cámara de Comercio y la Confederación Empresarial Navarra (CEN), calificando sus argumentos de propios del “siglo XX”.

En ese sentido, ha apuntado que realmente “la principal discrepancia” es que “la ley sitúa en el centro a las personas, a las 92 000 que trabajan en la industria navarra”.

Asimismo, el consejero ha negado que se hayan ignorado las aportaciones empresariales, y ha puesto en valor el “inédito proceso de participación” del que es fruto esta ley, con la que “conseguimos colocar a la industria como prioridad política". Finalmente ha dirigido un mensaje crítico a la oposición asegurando que en Navarra "aún queda mucho por descarbonizar", más allá del sector energético.

Aunque las tres organizaciones coinciden en impulsar una política industrial ambiciosa en Navarra, sostienen que el texto aprobado se “queda corto” y no supone el avance cualitativo que debería presentar una nueva Ley Foral de Industria.

Claves de la ley

Con esta ley, el Ejecutivo navarro busca crear un marco estable que agilice los trámites administrativos e impulse la transición ecológica. El objetivo es fomentar el empleo de calidad, atraer talento y captar proyectos que refuercen la industria navarra, prestando especial atención a las pymes y a la protección del tejido empresarial en momentos de crisis.

Asimismo, el texto apuesta por la economía circular, el emprendimiento y la I+D+i mediante redes de colaboración mediante redes de colaboración público-privada. De este modo, se pretende posicionar a Navarra como un entorno controlado y favorable para testar pruebas piloto de innovación.

