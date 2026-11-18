Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 18 de noviembre de 2026:

-Campaña electoral: sexta jornada de campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre. Los actos del día serán en Sestao y Eibar (PSE-EE), Leioa y Laudio (PNV), Sestao y Arrasate (EH Bildu) y Bilbao y Lasarte (PP).

-Aviso amarillo por riesgo marítimo: La Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet ha decretado para este miércoles y jueves el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero. La altura de la ola irá aumentando hasta superar los 3,5 metros por la tarde, y pudiendo superar los 5 metros el jueves. Como consecuencia, el Paseo Nuevo de Donostia-San Sebastián estará cerrado totalmente para peatones y vehículos.

-Cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico: La ciudad china de Shenzhen acoge desde este miércoles la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que reúne a las principales economías de la región del Pacífico. El encuentro estará marcado por la expectación ante la reunión que mantendrán mañana jueves Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping. Los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China celebrarán un encuentro trilateral inédito, en un contexto de tensiones internacionales y con el desarme nuclear entre los asuntos previstos.