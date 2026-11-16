Espainiako Gobernua
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Sanchezek eta Lulak erakunde demokratikoak defendatu dituzte Moncloan, "mehatxu ultraeskuindarraren" aurrean

Iragarkia
MADRID, 16/11/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a su llegada al Palacio de la Moncloa, este lunes, en Madrid, en el marco de su visita de trabajo al país. EFE/ Mariscal
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak Luiz Inacio Lula da Silva Brasilgo presidentea hartu du Moncloa Jauregian, azaroaren 29ko hauteskunde orokorrak baino egun batzuk lehenago.

Brasil Espainiako gobernua Pedro Sanchez Ultraeskuina Politika

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