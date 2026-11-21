El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la prórroga durante 2027 del impuesto a la banca, con el que el Ejecutivo espera recaudar 1400 millones de euros que se destinarán íntegramente a políticas de vivienda.

Según ha explicado Sánchez, los fondos permitirán financiar la construcción de más de 6000 viviendas asequibles, rehabilitar unas 52 000 viviendas y aplicar bonificaciones fiscales a cerca de 120 000 inquilinos durante la próxima legislatura, así lo ha anunciado en una entrevista en Onda Cero.

Sánchez ha avanzado que con la prórroga del impuesto a la banca "vamos a recaudar 1400 millones de euros", una cantidad que el Gobierno español destinará íntegramente a la construcción de vivienda protegida, la rehabilitación de inmuebles y la aplicación de bonificaciones fiscales a los inquilinos.

El jefe del Ejecutivo ha defendido la continuidad del impuesto a la banca, que expiraba a finales de 2026, y ha justificado la medida por la necesidad de destinar más recursos a facilitar el acceso a la vivienda, que ha situado como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Sánchez ha asegurado que la recaudación se vinculará por ley a estas actuaciones y ha defendido la importancia de la justicia fiscal, al considerar que los ingresos procedentes del sector bancario deben contribuir también a financiar políticas públicas destinadas a responder a las necesidades de la ciudadanía.