Los partidos vascos dicen estar "preparados" para las elecciones tras la convocatoria de Sánchez

El PSE ve en las elecciones "una gran ventana de oportunidad"



El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha considerado que la convocatoria de elecciones abre "una gran ventana de oportunidad" para la sociedad y para que los ciudadanos decidan "si quieren estar con quien les protege o con quien apoya a los fondos buitre".



Andueza ha afirmado que se trata de un momento "muy importante, determinante para la historia de Euskadi y de España".

Desde el PSN, Ainhoa Unzu ha asegurado que los socialistas van a salir "a por todas" porque están "preparados" y ha defendido que los comicios no van "solo de siglas", sino de elegir "un modelo de sociedad" y "el futuro para este país".

Unzu ha contrapuesto el modelo de "progreso" del PSOE, en el que "caben todos y nadie es menos que nadie", con el que ha atribuido a "UPN, PP y Vox", que ha resumido como el del "sálvese quien pueda".