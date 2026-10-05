Los partidos vascos dicen estar "preparados" para las elecciones tras la convocatoria de Sánchez
El PNV ha destacado que no está "para defender bloques", sino los intereses de Euskadi. Por su parte, EH Bildu ha afirmado que "el partido no está decidido" porque existen posibilidades de "cerrar las puertas a la derecha". El PSE, por su parte, ha considerado que la convocatoria de elecciones abre "una gran ventana de oportunidad".
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado, sobre la convocatoria de elecciones generales, que su partido no está "para defender bloques", sino los intereses de Euskadi, dentro de su "modelo de éxito de diálogo, negociación y acuerdos".
"Madrid tendrá sus batallas, pero Euskadi tiene que defender sus intereses", ha señalado Esteban, quien ha asegurado que el PNV estaba preparado para la convocatoria electoral, ya que llevaba bastantes meses diciendo que la legislatura no podía seguir "sin un mínimo común que pudiera sacar adelante propuestas concretas".
"Porque gobernar no es resistir. Es utilizar la herramienta institucional para llegar a acuerdos y conseguir avances que vengan en beneficio de la ciudadanía”, ha añadido.
El PSE ve en las elecciones "una gran ventana de oportunidad"
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha considerado que la convocatoria de elecciones abre "una gran ventana de oportunidad" para la sociedad y para que los ciudadanos decidan "si quieren estar con quien les protege o con quien apoya a los fondos buitre".
Andueza ha afirmado que se trata de un momento "muy importante, determinante para la historia de Euskadi y de España".
Desde el PSN, Ainhoa Unzu ha asegurado que los socialistas van a salir "a por todas" porque están "preparados" y ha defendido que los comicios no van "solo de siglas", sino de elegir "un modelo de sociedad" y "el futuro para este país".
Unzu ha contrapuesto el modelo de "progreso" del PSOE, en el que "caben todos y nadie es menos que nadie", con el que ha atribuido a "UPN, PP y Vox", que ha resumido como el del "sálvese quien pueda".
EH Bildu dice que se puede "cerrar la puerta a la derecha"
El secretario de Relaciones Políticas de EH Bildu y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta, ha señalado que su formación está preparada para afrontar las elecciones y que "el partido no está decidido" porque existen posibilidades de "cerrar las puertas a la derecha". Por la tarde se reunirá la ejecutiva de la formación soberanista y será su secretario general, Arnaldo Otegi, quien fije la posición oficial del partido ante el adelanto electoral.
El senador abertzale ha alertado de que existe una corriente de opinión y "un interés" que sostiene que "un posible gobierno del PP-Vox es imparable", pero EH Bildu se resiste a aceptar esa tesis porque cree que "hay partido y que hay posibilidad de cerrar las puertas a la derecha".
La portavoz de EH Bildu en Navarra, Laura Aznal, ha señalado que su formación está "preparada para afrontar el reto" y ha confirmado que se presentará a las elecciones con sus propias siglas.
El PP ve las elecciones como "una oportunidad para el cambio que Euskadi necesita"
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es "una oportunidad para el cambio que Euskadi necesita".
El líder de los populares vascos ha dicho tener la "convicción" de que las próximas elecciones generales son "la oportunidad de hacer un cambio conveniente para toda España, pero de forma especial para el País Vasco". En ese sentido, ha asegurado que "al País Vasco le sienta muy mal el socialismo" y "le vienen mal las medidas políticas de la izquierda".
Por parte del PP navarro, Javier García ha celebrado la convocatoria electoral como una oportunidad para elegir, ha dicho, entre "que gane Sánchez o que gane España", y ha contrapuesto "decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio y corrupción o cambio".
UPN ve en las elecciones "una oportunidad parar mirar al futuro con ilusión"
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ve en las elecciones generales "una oportunidad" para España y Navarra "para volver a mirar al futuro con ilusión".
"Es hora de dejar atrás una etapa de polarización y recuperar un país centrado en avanzar, construir y ofrecer nuevas oportunidades", sostiene en la red social X, en la que asegura que "el cambio depende de todos. España y Navarra lo necesitan".
Geroa Bai subraya la necesidad de que Navarra tenga "voz propia"
También Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha subrayado la necesidad de que Navarra tenga "voz propia y capacidad de decisión", especialmente ante lo que ha calificado como un "avance claro de la ultraderecha y sus políticas".
Geroa Bai, ha avanzado, se preparará "en tiempo y forma" para los comicios, aunque Azcona ha pedido que la convocatoria estatal no desvíe la atención de Navarra, donde "la legislatura sigue" y existen compromisos políticos propios y "una mayoría estable" que permite sacar adelante políticas progresistas.
Contigo-Zurekin reclama construir "la alianza más amplia posible"
El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha reclamado por su parte construir "la alianza más amplia posible" de la izquierda porque "no sobra nadie" y ha avanzado que en los próximos días su espacio dará a conocer cómo afrontará las elecciones.
Vox Navarra ha señalado que "ahora llega el examen"
Emilio Jiménez, de Vox, ha señalado que "ahora llega el examen de la ciudadanía" y ha avanzado que su formación presentará listas e intentará que estén integradas por "los mejores".