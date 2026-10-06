El BOE publica el decreto que convoca las elecciones del 29N

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el real decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria anticipada de las elecciones generales el próximo domingo 29 de noviembre, casi ocho meses antes de la fecha prevista.

El real decreto, expedido por el rey Felipe VI y refrendado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entra en vigor hoy mismo y disuelve automáticamente el Congreso de los Diputados y el Senado.

Por tanto, a partir de hoy empieza a correr el plazo de 54 días que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) hasta la jornada electoral.

Celebradas las elecciones, las cámaras resultantes se reunirán, en sesiones constitutivas, el 23 de diciembre, a las 10:00 horas, un día antes de que termine el plazo máximo de 25 días fijado por la Constitución, que en esta ocasión concluiría el 24 de diciembre, día de Nochebuena.

La campaña electoral, del 13 al 27 de noviembre ,Según el real decreto, la campaña electoral durará quince días: comenzará a las cero horas del viernes 13 de noviembre y finalizará a las 24:00 horas del viernes 27 de noviembre.