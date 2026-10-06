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El BOE publica el decreto que convoca las elecciones del 29N

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el real decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria anticipada de las elecciones generales el próximo domingo 29 de noviembre, casi ocho meses antes de la fecha prevista.
(Foto de ARCHIVO) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio vuelve a centrar las preguntas de la oposición al Gobierno en la sesión de control con preguntas cómo cuáles son los planes para la ciudad autónoma o si el Ejecutivo considera que ante la entrada irregular de los migrantes se ha degradado la imagen de España en el exterior. Jesús Hellín / Europa Press 16/9/2026
Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: EAOk azaroaren 29ko hauteskundeetarako deialdia egiten duen dekretua argitaratu du

Agencias | EITB

Última actualización

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el real decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria anticipada de las elecciones generales el próximo domingo 29 de noviembre, casi ocho meses antes de la fecha prevista.

El real decreto, expedido por el rey Felipe VI y refrendado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entra en vigor hoy mismo y disuelve automáticamente el Congreso de los Diputados y el Senado.

Por tanto, a partir de hoy empieza a correr el plazo de 54 días que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) hasta la jornada electoral.

Celebradas las elecciones, las cámaras resultantes se reunirán, en sesiones constitutivas, el 23 de diciembre, a las 10:00 horas, un día antes de que termine el plazo máximo de 25 días fijado por la Constitución, que en esta ocasión concluiría el 24 de diciembre, día de Nochebuena.

La campaña electoral, del 13 al 27 de noviembre ,Según el real decreto, la campaña electoral durará quince días: comenzará a las cero horas del viernes 13 de noviembre y finalizará a las 24:00 horas del viernes 27 de noviembre.

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Calendario electoral: La campaña empezará el 13N y las Cortes se constituirán el 23 de diciembre

EITB

El anuncio de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre hecho este lunes por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, conlleva un calendario de plazos que se inicia este martes con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial del Estado.

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