Espainiako Aldizkari Ofizialak argitaratu du jada hauteskundeak azaroaren 29ra aurreratzeko dekretua
Estatuko Aldizkari Ofizialak (BOE) astearte honetan argitaratu du Gorteak desegiteko eta hauteskunde orokorrak aurreratzeko errege dekretua.
Espainiako Estatuko Aldizkari Ofizialak (BOE) astearte honetan argitaratu du Gorteak desegiteko eta hauteskunde orokorrak azaroaren 29ra aurreratzeko, hau da, aurreikusten zena baino zortzi hilabete lehenagorako.
Errege dekretua, Felipe VI.a erregeak emandakoa eta Pedro Sanchez Gobernuko presidenteak berretsitakoa, gaur bertan sartuko da indarrean, eta automatikoki desegingo ditu Diputatuen Kongresua eta Senatua.
Beraz, gaurtik aurrera hasiko da Hauteskunde Araubide Orokorraren Lege Organikoak (HAOLO) ezartzen duen 54 eguneko epea hauteskunde-egunera arte.
Hauteskundeak egin ondoren, ganberak abenduaren 23an bilduko dira, 10:00etan, Konstituzioak ezarritako 25 eguneko gehieneko epea amaitu baino egun bat lehenago. Epe hori abenduaren 24an amaituko da, Gabon egunean.
Errege Dekretuaren arabera, hauteskunde-kanpainak hamabost egun iraungo du: azaroaren 13ko 00:00etan hasi eta azaroaren 27ko 24:00etan amaituko da.
HAUTESKUNDEAK AURRERATZEA
Hauteskunde egutegia: Kanpaina azaroaren 13an hasiko da, eta Gorteak abenduaren 23an osatuko dituzte
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak hauteskunde orokorrak azaroaren 29rako aurreratu ondoren, Gorteak desegiteko eta hauteskundeak deitzeko errege dekretua urriaren 6an argitaratuko da Espainiako Aldizkari Ofizialean.