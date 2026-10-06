HAUTESKUNDE AURRERAPENA

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Espainiako Aldizkari Ofizialak argitaratu du jada hauteskundeak azaroaren 29ra aurreratzeko dekretua

Estatuko Aldizkari Ofizialak (BOE) astearte honetan argitaratu du Gorteak desegiteko eta hauteskunde orokorrak aurreratzeko errege dekretua.

(Foto de ARCHIVO) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio vuelve a centrar las preguntas de la oposición al Gobierno en la sesión de control con preguntas cómo cuáles son los planes para la ciudad autónoma o si el Ejecutivo considera que ante la entrada irregular de los migrantes se ha degradado la imagen de España en el exterior. Jesús Hellín / Europa Press 16/9/2026
Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Estatuko Aldizkari Ofizialak (BOE) astearte honetan argitaratu du Gorteak desegiteko eta hauteskunde orokorrak azaroaren 29ra aurreratzeko, hau da, aurreikusten zena baino zortzi hilabete lehenagorako.

Errege dekretua, Felipe VI.a erregeak emandakoa eta Pedro Sanchez Gobernuko presidenteak berretsitakoa, gaur bertan sartuko da indarrean, eta automatikoki desegingo ditu Diputatuen Kongresua eta Senatua.

Beraz, gaurtik aurrera hasiko da Hauteskunde Araubide Orokorraren Lege Organikoak (HAOLO) ezartzen duen 54 eguneko epea hauteskunde-egunera arte.

Hauteskundeak egin ondoren, ganberak abenduaren 23an bilduko dira, 10:00etan, Konstituzioak ezarritako 25 eguneko gehieneko epea amaitu baino egun bat lehenago. Epe hori abenduaren 24an amaituko da, Gabon egunean.

Errege Dekretuaren arabera, hauteskunde-kanpainak hamabost egun iraungo du: azaroaren 13ko 00:00etan hasi eta azaroaren 27ko 24:00etan amaituko da.

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