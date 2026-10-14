Patxi López, Rafaela Romero y Javier Hurtado encabezan las listas del PSE-EE para el Congreso

El PSE-EE ultima las candidaturas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Es miércoles se reunen los comités provinciales y las diercciones de cada territorio propondrán las cabezas de lista tanto para el Congreso como para el Senado.

Patxi López, Rafaela Romero y Javier Hurtado encabezarán las candidaturas al Congreso de los Diputados en los territorios de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. Las candidaturas del Senado estarán lideradas por Daniel Senderos, en Araba, Alberto Albistegui en Gipuzkoa y Txema Oleaga en Bizkaia.

Una vez que se acepten en los órganos territoriales, las listas recibirán su aprobación definitiva el próximo 17 de octubre en el Comité Federal que el PSOE celebra en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

El PSE-EE ha destacado, en un comunicado, que apuesta por perfiles "con un peso político destacado" y que cuentan con "un profundo conocimiento de la realidad de los tres territorios".

En Bizkaia, el actual portavoz en el Congreso de los Diputados y lehendakari, Patxi López, repetirá como cabeza de lista. Estará acompañado de nuevo por la actual secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, y por el secretario general de Juventudes Socialistas de Euskadi (JSE-Egaz) y también diputado en la legislatura que ahora cobcluye, Gabriel Arrúe.

En la candidatura de Gipuzkoa, Rafaela Romero volverá a encabezar la lista después de haber sido diputada durante la última legislatura, "lo que le ha permitido adquirir un amplio bagaje en materias como vivienda, transportes o igualdad". La novedad más destacada es la presencia del secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, primer teniente de diputada general y diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, "en una apuesta clara por el máximo nivel de responsabilidad". Por su parte, la directora de Ordenación del Territorio del Ejecutivo, Lore Suárez, ocupa el tercer puesto.

En Araba, la lista estará liderada por el secretario General del territorio, Javier Hurtado, que ha sido durante seis años consejero de Turismo, Comercio y Consumo, que tiene "un perfil político sólido" y una "dilatada experiencia de gestión". Le acompañarán en el segundo y tercer puesto la concejala en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Ana López de Uralde, y el director gerente de la sociedad pública Arabat, Igor Salazar.

Entre los cabezas de lista al Senado, Txema Oleaga ha sido miembro de la Cámara Alta esta legislatura, mientras Daniel Senderos ha sido diputado en el Congreso. Por su parte, Alberto Albistegui es el portavoz del PSE-EE en las Juntas Generales de Gipuzkoa desde el año 2024. Repiten en las listas los senadores alaveses Paula Somalo y Adolfo Lánder.

