Centenares de personas han protestado esta mañana en Biarritz (Lapurdi) contra el "banquete fascista" organizado por la empresa Le Canon Français. La Gendarmería ha detenido a una persona que se ha negado a identificarse y decenas han sido identificadas.

Los manifestantes han formado "un muro popular" con la intención de impedir que los participantes del acto accedieran a la sala Iraty, y han cortado los accesos entre Angelu y Biarritz.

La Gendarmería ha cargado contra los manifestantes y ha lanzado gases lacrimógenos. Se han vivido momentos de tensión, y segúnha informado Euskadi Irratia, una persona ha resultado herida grave.

La empresa Le Canon Français (Canon Francés) organiza almuerzos, conferencias y espectáculos musicales. Los manifestantes denuncian que, pese al pretendido ambiente festivo, los actos tienen como objetivo "difundir ideas fascistas". Al parecer, un grupo de extrema derecha ha sufragado el acto de hoy.